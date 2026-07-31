Al termine dell'amichevole vinta per 2-0 contro i francesi del Nizza, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha toccato anche il tema Nazionale parlando in zona mista coi cronisti usando una battuta ironica: "Dovevamo mettere la quarta, invece siamo ripartiti in seconda... Paolo Maldini rappresentava assolutamente il nuovo di cui c'era bisogno. È stato come fare un aggiornamento sul telefonino, era troppo vecchio e l'aggiornamento non è stato possibile farlo... Invece di comprare il telefonino nuovo noi siamo rimasti con quello che avevamo senza aggiornamento. Claudio Ranieri e Roberto Mancini sono la soluzione giusta? Questo non lo dico. Maldini era l'uomo che rappresentava il mettere una marcia da lanciati con l'auto in corsa".

Spalletti ha voluto anche ricordare Franco Baresi: "Ho avuto il piacere di conoscerlo ed è sempre stato emozionante vederlo con quella faccia carica di forza e di mettere a suo agio chiunque avesse davanti. Era come dire che lui c'era e ti proteggeva. Poi adesso è diventato popolare il video di Diego Armando Maradona con la maglia di Baresi, non c'è miglior consegna... Lui è il Maradona delle difese".