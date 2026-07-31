Nel corso dell'intervista rilasciata dopo la partita contro il Nizza, Luciano Spalletti ha fatto il punto degli indisponibili prima della partenza della tournée tra Hong Kong e Australia che vedrà i bianconeri sfidare l'Inter il prossimo 8 agosto a Perth: "Jeffrey Ekhator e Khéphren Thuram non li portiamo in tournée. Gli altri che sono arrivati in ritardo invece vengono con noi".

Si aspetta qualcosa prima della tournée?

"Un'altra volta... Abbiamo delle idee, ma bisogna metterle in pratica. Si è parlato di due cose, sono vere, poi però ce ne sono anche altre nel mirino dei direttori. Anche Giovanni Carnevali è uno che ha conoscenze, ha la possibilità di parlare con qualche presidente, con qualche direttore. Siamo nelle condizioni di far arrivare la notifica sul telefono in qualsiasi momento, siamo fiduciosi, dobbiamo completare la rosa".