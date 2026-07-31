Massimo Rastelli, allenatore del Bari, commenta così il calendario del girone C della Serie C che vedrà i biancorossi come avversari anche dell'Inter Under 23 di Stefano Vecchi, con gara di andata a Sesto San Giovanni il prossimo 6 dicembre: "Per esperienza so che va dato grande rispetto a tutte le squadre, indipendentemente dal calendario. Qualsiasi avversario andremo ad affrontare, dalla prima in poi, dovremo preparare le partite con grandissimo rispetto per i nostri avversari. Sappiamo che ogni gara sarà una battaglia per noi, tutti ci aspetteranno al varco, non ci saranno partite semplici. Non do grossa importanza a chi affronteremo prima o dopo, saranno tutte gare da vincere e proveremo a vincerne il più possibile”.

Sui tanti derby pugliesi presenti nella prima parte del torneo, Rastelli ha aggiunto: “È vero che i derby hanno sempre qualcosa di particolare, ma noi dovremo affrontare ogni impegno con lo stesso piglio e la stessa determinazione. Metto tutti sullo stesso piano; poi è chiaro che alcune squadre saranno costruite per obiettivi ambiziosi, ma in tanti partono a fari spenti e poi vengono fuori come sorprese, conosciamo bene la categoria. Ripeto, grande rispetto per tutti. Ogni partita avrà la sua storia e in palio ci saranno sempre i tre punti. Noi dovremo essere bravi, anche in ottica scontri diretti, a fare più punti possibili”.