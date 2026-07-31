Il centrocampista dell'Inter Kristjan Asllani sarebbe vicino ad un accordo con l'Atalanta di Maurizio Sarri. Secondo alcune fonti citate dal profilo albanese MarkajNews, il neo tecnico della Dea crede che il 24enne centrocampista si adatterebbe perfettamente al suo sistema. Le notizie indicano una cifra iniziale di 6,8 milioni di euro ai quali andrebbero aggiunti 4 milioni di euro in bonus legati alle prestazioni del club e del giocatore. L'internazionale albanese ha dato il suo via libera mostrando apprezzamento per il progetto Atalanta. Anche Sassuolo, Bologna e Besiktas hanno mostrato interesse.

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Inter Milan 🇮🇹 midfielder, Kristjan Asllani 🇦🇱, is nearing a deal to join Serie A 🇮🇹 side, Atalanta.



According to sources, Maurizio Sarri is keen on bringing in the “regista” and believes the 24 year-old would perfectly suit his system.



Reports are indicating… pic.twitter.com/vGcKrfCQlZ — Markaj News (@MarkajTopNews) July 31, 2026