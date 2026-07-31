Intervistato dai media di Hong Kong, Josko Gvardiol, difensore del Manchester City, racconta le sue sensazioni per questa tournée della squadra inglese nella megalopoli asiatica: "Questa è la mia prima volta a Hong Kong, in Cina. È una città bellissima. Mentre andavo dall'hotel all'allenamento, ho visto tantissimi tifosi che ci sostenevano lungo il percorso. A dire il vero, non mi aspettavo di trovare così tanti tifosi del Manchester City a Hong Kong! Se in futuro avrò un'altra vacanza, tornerò sicuramente per esplorare la città come si deve".

Haaland, Ruben Dias e altri non hanno viaggiato con la squadra a Hong Kong per riposarsi dopo i Mondiali.

"Certo, tutti hanno bisogno di riposo. Se Haaland e gli altri avessero potuto venire, il processo sarebbe sicuramente più interessante e divertente. Ma noi siamo qui per dare il massimo e mostrare il meglio ai tifosi, e non vedo l'ora di raggiungerli di nuovo a Manchester".

Il team è attualmente in fase di consolidamento.

"Il nuovo allenatore ha portato nuove idee e, sebbene sia difficile generalizzare dopo queste poche sessioni di allenamento, qualsiasi cambiamento nel sistema tattico ha bisogno di tempo per essere assimilato. Tuttavia, abbiamo tempo a sufficienza per assimilarle e prepararci per la nuova stagione. Per me, tre settimane di vacanza sono sufficienti. La preparazione pre-campionato richiede più impegno perché, una volta iniziata la stagione, ci sarà una partita quasi ogni tre giorni, il che rende difficile svolgere un allenamento sistematico ad alta intensità".