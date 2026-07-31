Nonostante la recente bufera che la vede coinvolta, la FIFA va avanti sul suo progetto di portare i Mondiali a 64 squadre e in tal senso ha avviato un processo di consultazione sull'ampliamento del torneo, contando di arrivare ad una decisione entro il 14 agosto. La data limite è un mese prima della scadenza fissata da Gianni Infantino per ottenere il via libera da 211 federazioni affiliate al suo piano di cessione di una quota di controllo delle principali competizioni FIFA.

Nonostante la diffusa opposizione al tentativo di cedere una quota della Coppa del Mondo a investitori privati, che ha causato in particolare la rivolta della UEFA che ha prontamente annunciato il boicottaggio delle manifestazioni internazionali, Infantino ha diffuso giovedì un documento di ricerca intitolato "Potenziale espansione della Coppa del Mondo a 64 squadre", concedendo solo 15 giorni per prendere una decisione. Nel documento di cinque pagine, la FIFA afferma di "stare valutando le implicazioni strategiche di una possibile espansione della Coppa del Mondo oltre il formato attuale. Pertanto, la FIFA desidera nominare un ente indipendente per determinare se e in che modo l'ampliamento della Coppa del Mondo da 48 a 64 squadre partecipanti, a partire dall'edizione del 2030, avrebbe un impatto sul torneo"