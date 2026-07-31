Da Istanbul, dove è impegnato nella preparazione alla nuova stagione alla guida del Besiktas, Vincenzo Italiano fa le carte al campionato italiano ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Il Milan ha preso un allenatore forte, ma vedo l’Inter ancora in testa, il Napoli a ruota e secondo me Gian Piero Gasperini non ha ancora finito di stupire...".

Ma lui punta a vincere al primo colpo come ha fatto col Bologna? "Magari. In campionato dobbiamo dare fastidio al Galatasaray che vince da quattro anni di fila. La squadra è forte, se riusciamo a prendere due-tre giocatori lo saremo ancora di più. Trossard? Super: arriva ai primi di agosto. Salah? Per ora è tutto congelato, per ora. Ma con noi c’è Kokcu, un grande capitano".