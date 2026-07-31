Interviene nel dibattito legato all'assenza di alcune stelle attese dai tifosi di Hong Kong alle partite in programma, tra le quali Erling Haaland e Lautaro Martinez, anche Liang Jin, membro del Comitato per i Grandi Eventi Sportivi dell'ex colonia britannica, che ha dichiarato: "In passato, quando il marchio M (il distintivo che identiica gli eventi di rilievo nazionale, ndr) offriva una sponsorizzazione, di solito richiedeva che la squadra avesse un certo numero di giocatori di punta, ma generalmente non specificava giocatori specifici. Se i requisiti non venivano soddisfatti, l'importo della sponsorizzazione poteva essere adeguato di conseguenza. Francamente, nel caso di Haaland, nessuno avrebbe potuto prevedere che la squadra norvegese sarebbe arrivata così lontano. Molte situazioni sono difficili da prevedere. Se tutto si basa sullo scenario peggiore, potrebbe essere difficile organizzare eventi di questo tipo in estate".