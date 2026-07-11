L'Inter ha coccolato per diverse settimane l'idea di portare a San Siro Marco Palestra. Sogno sfumato nel giro di poche ore, quando il colpo sembrava in dirittura d'arrivo, con il Chelsea che è piombato sul giocatore cresciuto nell'Atalanta, strappandolo ai nerazzurri. Al di là del valore della Premier League, indiscutibilmente il campionato più competitivo al mondo, a fare impressione sono le cifre che il classe 2005 guadagnerà nei prossimi anni.

Secondo quanto riporta il portale di settore Capology, Palestra percepirà al Chelsea 10.9 milioni di sterline lorde l'anno, bonus inclusi, fino al 2033. Si tratta di un netto che, in euro, si aggira intorno ai 6.5 milioni. Uno stipendio astronomico, il quarto della rosa dei Blues davanti anche a Cole Palmer. Il confronto con la proposta dell'Inter, poi, non inizia nemmeno: in nerazzurro Palestra avrebbe percepito tra i 2 e i 2.5 milioni netti l'anno, un terzo praticamente di quanto invece guadagnerà al Chelsea. Guardando in casa Inter, solo Lautaro arriva a guadagnare uno stipendio superiore. Viaggiano su numeri simili, invece, Barella e Calhanoglu.