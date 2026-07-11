Akinsanmiro resta sempre nel mirino del Bologna. Lo riferisce il Corriere di Bologna, spiegando che la società felsinea continua a monitorare profili per il centrocampo, ma non solo. C'è anche l'interessamento per Andrej Vasovic, attaccante classe 2008 del Lucerna, valutato circa 7 milioni di euro e seguito con interesse anche dal Club Brugge. Il quotidiano spiega che Giovanni Sartori ha osservato il nigeriano in diverse occasioni e reduce dalla sua prima vera stagione in Serie A con la maglia del Pisa.

Sezione: Mercato / Data: Sab 11 luglio 2026 alle 20:31
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione