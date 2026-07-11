Akinsanmiro resta sempre nel mirino del Bologna. Lo riferisce il Corriere di Bologna, spiegando che la società felsinea continua a monitorare profili per il centrocampo, ma non solo. C'è anche l'interessamento per Andrej Vasovic, attaccante classe 2008 del Lucerna, valutato circa 7 milioni di euro e seguito con interesse anche dal Club Brugge. Il quotidiano spiega che Giovanni Sartori ha osservato il nigeriano in diverse occasioni e reduce dalla sua prima vera stagione in Serie A con la maglia del Pisa.