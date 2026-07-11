Il futuro di Kamate è ancora tutto da scrivere, ma la prossima destinazione potrebbe rappresentare un passaggio fondamentale per la sua crescita. Dopo una stagione in cui ha avuto modo di accumulare esperienza e mettere in mostra le proprie qualità, il giovane centrocampista è alla ricerca di una nuova sfida che gli permetta di confrontarsi con un livello più alto e continuare il proprio percorso di maturazione. Tra le ipotesi più concrete ci sono Palermo e Padova, due piazze ambiziose pronte a puntare sul suo talento. Entrambe le soluzioni potrebbero offrire a Kamate l’opportunità di giocare con maggiore continuità, farsi le ossa in un contesto competitivo e compiere un ulteriore step rispetto all’annata precedente. La scelta della prossima squadra sarà quindi decisiva: non solo una questione di categoria, ma anche di progetto tecnico e spazio all’interno della rosa. L’obiettivo è trovare l’ambiente ideale per valorizzare le sue caratteristiche, aumentare il proprio bagaglio di esperienza e prepararsi a nuove sfide nel calcio professionistico. Palermo e Padova restano alla finestra, con Kamate chiamato a scegliere il percorso migliore per la propria crescita. La nuova stagione potrebbe rappresentare per lui un’occasione importante per confermare il proprio potenziale e dimostrare di essere pronto a misurarsi con palcoscenici sempre più importanti.
Autore: Giammarco Probo
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