Juan Cuadrado ha concluso la sua esperienza con la maglia del Pisa e ha voluto salutare i tifosi toscani con un post sui social: “Semplicemente grazie Pisa, grazie anche i miei compagni collaboratori. E' stato un piacere essere parte di un grande gruppo. Vi auguro tante cose belle in futuro per la bella tifoseria e la bella città. Forza Pisa”, ha scritto Cuadrado. Nel frattempo inizierà una nuova avventura che potrebbe anche essere all'estero.