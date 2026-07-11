Sabato mattina nero per il mondo Inter. Il Coni ha chiesto un supplemento di visite mediche per Khalaili, slitta così il tesseramento dell'esterno israeliano. L'Inter resta in attesa con la speranza di scongiurare brutte sorprese. E Zhang torna alla ribalta rivendicando soldi dal fondo americano.

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Sezione: Copertina / Data: Sab 11 luglio 2026 alle 11:35
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.