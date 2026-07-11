Tra tante voci scettiche, una che appoggia pienamente l'idea di Marco Palestra di tentare l'avventura in Premier League al Chelsea con buona pace dell'Inter che lo ha inseguito a lungo. È quella di Bryan Cristante, centrocampista della Roma, che ai microfoni del magazine Sportweek commenta il colpo dei Blues: "Ha fatto bene Palestra? Sì. Una volta era la Serie A il campionato più importante al mondo, ora invece è la Premier. Tutti vogliono andare lì e, una volta che riesci, hai un’immagine diversa e cresci affrontando i più forti. L’estero ti apre la testa, maturi prima e in maniera diversa, ti confronti con altre lingue e culture. Rischi di non giocare? Fai in tempo a tornare indietro. Ma, se perdi quel treno, potresti non prenderlo più. Oggi ci sono tanti nostri giovani all’estero: penso che, più ne mandiamo, più ne trarrà giovamento il nostro calcio, Nazionale compresa”.