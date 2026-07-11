Benjamin Pavard è tornato a Milano e ha sostenuto le visite per l'idoneità sportiva al Coni. Alla domanda sulla possibilità di restare in nerazzurro, il difensore francese ha risposto: "Se mi vogliono, sì". Una permanenza che, però, appare sempre più improbabile.

I motivi del no

Secondo quanto riportato da Tuttosport, dirigenza e spogliatoio non avrebbero dimenticato il finale della stagione 2024/25. Pavard ha saltato la semifinale di ritorno di Champions League per un problema alla caviglia e successivamente ha dato forfait anche per il Mondiale per Club. Durante la competizione, mentre l'Inter era impegnata negli Stati Uniti, il difensore era stato immortalato in Sardegna mentre giocava a padel con l'ex milanista Theo Hernandez.

Anche alcune dichiarazioni rilasciate dopo il rientro dal prestito all'Olympique Marsiglia, in cui aveva salutato parlando di "uno spogliatoio unito", sarebbero state interpretate come una frecciata all'ambiente nerazzurro. Nonostante l'Inter sia alla ricerca di rinforzi in difesa, il futuro di Pavard sembra essere lontano da Milano. L'obiettivo della società è cederlo per una cifra compresa tra i 12 e i 15 milioni di euro.