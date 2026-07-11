Per mettersi alle spalle le difficoltà dell'ultima stagione, Alessandro Bastoni ha deciso di mettersi da subito al lavoro per conto proprio per un intero mese, affidandosi per questo alle mani di un personal trainer tra i più conosciuti in Italia: è Juri Ambrosioni, noto anche come Coach J, noto anche per i suoi corsi di autodifesa. Ambrosioni che dal suo profilo Instagram ha regalato parole importanti per il difensore dell'Inter: "Atleti come te sono il motivo per cui amo lo sport. Allenarti in questo mese è stato un onore. Conoscere l’Uomo dietro l’atleta un privilegio!".

Sezione: News / Data: Sab 11 luglio 2026 alle 19:06
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.