Per mettersi alle spalle le difficoltà dell'ultima stagione, Alessandro Bastoni ha deciso di mettersi da subito al lavoro per conto proprio per un intero mese, affidandosi per questo alle mani di un personal trainer tra i più conosciuti in Italia: è Juri Ambrosioni, noto anche come Coach J, noto anche per i suoi corsi di autodifesa. Ambrosioni che dal suo profilo Instagram ha regalato parole importanti per il difensore dell'Inter: "Atleti come te sono il motivo per cui amo lo sport. Allenarti in questo mese è stato un onore. Conoscere l’Uomo dietro l’atleta un privilegio!".