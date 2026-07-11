Cristian Chivu è pronto a iniziare la sua prima vera preseason da allenatore dell'Inter dopo l'esperienza nella passata stagione contrassegnata dall'esperienza al Mondiale per Club. Rientrato a Milano dopo le vacanze negli Stati Uniti, il tecnico è già al lavoro con il presidente Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio per definire mercato e programma della nuova stagione.

Il programma

Lunedì Chivu aprirà ufficialmente l'annata in conferenza stampa insieme a Marotta, mentre giovedì la squadra partirà per il ritiro di Donaueschingen, in Germania. Dopo i primi test fisici ad Appiano Gentile, i nerazzurri svolgeranno dieci giorni di lavoro intenso con doppie sedute quotidiane, puntando a costruire una squadra pronta a difendere lo scudetto.

Alla preparazione parteciperanno i nuovi acquisti (Provedel, Stankovic, Massolin e Khalaili) e diversi giovani dell'Under 23, mentre alcuni dei giocatori impegnati al Mondiale si uniranno al gruppo soltanto in occasione della tournée tra Hong Kong e Australia. Resta da capire quando Thuram, Lautaro e Akanji ancora coinvolti nella competizione. Presenti anche Pavard e Asllani, entrambi in attesa di una possibile cessione.

Le prime amichevoli e il blocco azzurro

Il primo banco di prova sarà l'amichevole del 26 luglio contro il Karlsruher, seguita dai test di prestigio contro Manchester City, Juventus e Milan. Chivu potrà contare fin da subito sul blocco italiano della rosa )Bastoni, Barella, Dimarco, Esposito), reduce da un lungo periodo di riposo dopo la mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale: una condizione che il tecnico considera un vantaggio per partire con basi atletiche e fisiche migliori rispetto alla scorsa estate.