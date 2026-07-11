Luca Di Maggio è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Avellino. Come riportato da Ottopagine, il club irpino ha definito con l'Inter il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe 2005, che firmerà un contratto di quattro anni. Mezzala naturale, ma impiegabile anche sulla trequarti, Di Maggio arriva dopo la prima esperienza in Serie B con la maglia del Padova, chiusa con tre reti in campionato. Tra queste spicca la doppietta realizzata nell'ultima giornata sul campo del Cesena, una prestazione che, indirettamente, ha favorito proprio l'Avellino nella corsa ai playoff. Il successo dei veneti per 4-3, unito alla vittoria dei biancoverdi contro il Modena e alla contemporanea sconfitta del Mantova, consentì infatti ai Lupi di conquistare un posto nella post-season. In quell'incontro Di Maggio andò a segno dopo appena due minuti e firmò anche il momentaneo 2-2, risultando decisivo in una giornata che si rivelò favorevole alla squadra irpina.

Le dichiarazioni del giocatore

Al termine della stagione, il giovane centrocampista aveva espresso tutta la propria soddisfazione sui social: "La stagione non poteva chiudersi in modo migliore, con una vittoria e con la mia prima doppietta. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo stagionale ripagando il costante supporto dei nostri tifosi. Dal punto di vista personale è stato un anno di grande crescita, con tanti ricordi che porterò sempre con me". Ora per Di Maggio si apre un nuovo capitolo della carriera, questa volta con la maglia dell'Avellino, pronto a puntare sulle qualità e sul potenziale del giovane talento cresciuto nel settore giovanile dell'Inter.