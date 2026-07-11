L'Inter è pronta a puntare sul futuro di Matteo Cocchi, considerato uno dei giovani più promettenti del settore giovanile nerazzurro. Il club valuta per lui un prestito in una piazza importante di Serie B, ritenuto il percorso ideale per completarne la crescita.

Presente e futuro

Il terzino, spesso accostato a Federico Dimarco per caratteristiche tecniche e prospettive, ha già assaggiato il calcio dei grandi. Cristian Chivu gli ha regalato l'esordio in Serie A nell'ultima giornata dello scorso campionato contro il Bologna, mentre in precedenza Simone Inzaghi lo aveva fatto debuttare anche in Champions League.

L'Inter ritiene che Cocchi abbia qualità e maturità per imporsi nel calcio professionistico. Per questo motivo anche l'Under 23 nerazzurra è pronta a lasciarlo partire in prestito, consentendogli di accumulare esperienza e continuità in Serie B prima del possibile ritorno alla base.