Conclusa la sua avventura con l'Inter, Yann Sommer è pronto a voltare pagina. Il portiere svizzero, che ha salutato il club nerazzurro al termine del contratto dopo tre stagioni ricche di successi, è ora svincolato e sta valutando la prossima destinazione.

Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb, una delle piste più concrete porta in Belgio, dove il Club Brugge, fresco campione della Jupiler Pro League, avrebbe manifestato un forte interesse per l'estremo difensore classe 1988.

C'è anche l'ipotesi Basilea

Tra le possibilità sul tavolo c'è anche un romantico ritorno in Svizzera. Il Basilea, club che ha lanciato Sommer nel calcio professionistico, segue con attenzione la situazione e sogna di riportarlo a casa.

Con la maglia rossoblù il portiere ha collezionato 170 presenze tra il 2010 e il 2014, conquistando quattro campionati svizzeri e due Coppe di Svizzera, prima di iniziare la sua lunga esperienza in Bundesliga e successivamente in Serie A.