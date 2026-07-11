Prime parole da neointerista per Antinoette 'Toni' Payne, nuova attaccante dell'Inter Women di David Sassarini. Che ai microfoni di Inter TV esprime così la sua soddisfazione per l'accordo col club nerazzurro: "Sono davvero felice di essere qui. Questo è un club con una storia incredibile alle spalle e sono felice di farne parte".

Che cosa rappresentano per te l'Inter e questa opportunità?

"Significano tantissimo per me. Mi trovo in una fase diversa della mia carriera e sono davvero entusiasta di unirmi ad un campionato così competitivo e in una squadra ambiziosa, che punta a raggiungere grandi traguardi. Per me vuol dire molto essere qui".

Cosa significa per te la Serie A e quanto sei felice di prendervi parte?

"Come ho detto, è un campionato molto competitivo. Penso di avere alcune qualità e non vedo l'ora di poterle mettere in mostra nelle prossime stagioni".

Come ti descriveresti come giocatrice?

"Sono molto veloce, è la mia caratteristica principale. Poi mi piace saltare l'avevrsaria in dribbling e mettere cross. Spero che queste qualità possano essere d'aiuto all'Inter, non vedo l'ora di iniziare".