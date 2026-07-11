Dopo gli arrivi di Provedel tra i pali e di Khalaili sulla fascia destra, l'Inter è pronta a concentrarsi sugli ultimi rinforzi richiesti da Chivu. La priorità è l'acquisto di un difensore centrale, dopo gli addii di Acerbi e de Vrij, ma resta da completare anche il centrocampo con un innesto di qualità.

Budget preservato per i colpi più importanti

Le operazioni concluse finora hanno consentito ai nerazzurri di contenere le spese. Provedel è arrivato per circa 3 milioni di euro, mentre Khalaili è costato la metà di Palestra. Una strategia che può consentire ora alla società di concentrare il budget sugli acquisti ritenuti decisivi per completare la rosa.

Va ricordato che l'Inter ha già investito per Akanji (15 milioni), Massolin (4,5 milioni più bonus) e per il ritorno di Stankovic (13 milioni), confermando inoltre la volontà di non cedere altri big dopo la partenza di Dumfries.

Chalobah e Jones restano gli obiettivi

I principali candidati per rinforzare la squadra arrivano dalla Premier League. In difesa il primo nome è quello di Trevoh Chalobah, in uscita dal Chelsea e già favorevole al trasferimento in nerazzurro. L'Inter sarebbe pronta a presentare una prima offerta nei prossimi giorni, anche se i Blues continuano a valutare il difensore circa 35 milioni di euro. Il patto di “non belligeranza” con il Como aiuta per ora a scongiurare il rischio aste

A centrocampo resta vivo il sogno Curtis Jones. Il Liverpool chiede la stessa cifra, 35 milioni di euro, ma l'Inter preferisce attendere gli sviluppi della trattativa, confidando che la mancata intesa per il rinnovo del contratto del giocatore possa favorire un abbassamento delle richieste economiche nelle ultime settimane di mercato. Chivu continua a considerare il centrocampista inglese il profilo ideale per completare il reparto.