Luis Henrique vuole restare all’Inter. Sinora nei confronti di mercato avuti tra chi cura gli interessi del calciatore e la società nerazzurra non è mai emersa la volontà di inserire il brasiliano tra gli esuberi, tra i calciatori quindi che dovranno per forza lasciare il club campione d’Italia. Questo però non significa che il laterale sia incedibile, anzi, una buona offerta, probabilmente i 25 milioni investiti la scorsa stagione per portarlo a Milano, sarebbe sufficiente per convincere i vertici di Viale della Liberazione a lasciar partire l’ex Marsiglia.

Dal canto suo Luis Henrique, come appurato da FcInterNews, nonostante l'arrivo di Anan Khalaili nello stesso ruolo, è convinto di poter dire la sua all’Inter e di poter disputare una seconda annata importante, dopo quella del battesimo italiano. In tal senso, la partenza di Denzel Dumfries è uno stimolo per lui per raccoglierne l'eredità. In più il ragazzo, accostato a squadre turche, ha già fatto sapere a chi di dovere di non essere interessato eventualmente a tale destinazione. Qualora invece arrivassero delle proposte dalla Premier League le stesse, se interessanti, verrebbero quantomeno valutate e prese in considerazione dall’atleta e dal suo entourage.

Nello specifico però il Bournemouth, società che aveva cercato il brasiliano lo scorso gennaio (l'infortunio di Denzel Dumfries bloccò sul nascere ogni discorso), non vede più Luis Henrique in cima ai propri desiderata. Anzi, al momento, nonostante i rumors del caso e secondo quanto appurato da fonti inglesi, il giocatore non interessa più.