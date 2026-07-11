Matteo Moretto, sul canale di Fabrizio Romano, aggiorna sulle ultime notizie emerse in relazione ad Anan Khalaili, per cui il Coni ha richiesto un supplemento di visite. Si tratta di una notizia inattesa, colui che dovrebbe essere il sostituto di Denzel Dumfries ad oggi non può ancora essere tesserato come nuovo calciatore dell’Inter.

L’israeliano, dopo la prima parte di visite mediche, ha ricevuto questa richiesta dal Coni di un ulteriore supplemento di visite mediche. Quando c’è un campanello d’allarme sicuramente è un segnale a cui stare attenti. "Ovviamente la salute del ragazzo prima di tutto, ma bisogna stare attenti a questi segnali", ha aggiunto Moretto.