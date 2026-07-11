L'addio al calcio per Ronaldo è stato un evento traumatico. A raccontarlo è lo stesso Fenomeno nel corso del suo intervento per Football Legends Talks: "Quando decidi di smettere di giocare, è come se morisse una persona cara. Ho sofferto di una grave depressione, ho preso molto peso. È stato molto difficile lasciare il calcio. L'idea di non giocare più per un po' è stata devastante. Poi ti rendi conto che hai altre cose da fare nella vita, che puoi reinventarti, ma l'idea di non gareggiare per un po' mi è rimasta impressa".