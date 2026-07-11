L'addio al calcio per Ronaldo è stato un evento traumatico. A raccontarlo è lo stesso Fenomeno nel corso del suo intervento per Football Legends Talks: "Quando decidi di smettere di giocare, è come se morisse una persona cara. Ho sofferto di una grave depressione, ho preso molto peso. È stato molto difficile lasciare il calcio. L'idea di non giocare più per un po' è stata devastante. Poi ti rendi conto che hai altre cose da fare nella vita, che puoi reinventarti, ma l'idea di non gareggiare per un po' mi è rimasta impressa".

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Sab 11 luglio 2026 alle 18:09
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.