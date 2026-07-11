L’Inter continua a lavorare sul fronte difensivo e mantiene alta l’attenzione su Jhon Lucumì, considerato uno dei profili più interessanti per rinforzare il reparto arretrato. Il centrale del Bologna resta una priorità per la dirigenza nerazzurra, intenzionata a trovare un’intesa con il club emiliano senza dover necessariamente corrispondere l’intero importo della clausola rescissoria fissata a 28 milioni di euro, in scadenza nei prossimi giorni. Per cercare di ridurre la distanza tra domanda e offerta, la società milanese starebbe studiando una formula alternativa che possa soddisfare entrambe le parti. Una delle ipotesi al vaglio è l’inserimento di uno o più giocatori come contropartite tecniche, soluzione che permetterebbe all’Inter di abbassare l’esborso economico e al Bologna di valorizzare nuovi elementi. Tra i nomi valutati c’è anche quello di Kristjan Asllani, centrocampista rientrato in nerazzurro dopo le parentesi in prestito con Torino e Besiktas. Il giocatore era già stato seguito in passato dal Bologna e potrebbe rappresentare una pedina gradita al club rossoblù nel caso in cui si decidesse di inserirlo nella trattativa. I contatti tra le parti proseguono, con l’Inter che punta a definire l’operazione in tempi brevi e assicurarsi un difensore affidabile per la prossima stagione.