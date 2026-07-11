La Svizzera si prepara all'avvicinamento alla sfida contro l'Argentina di questa notte. Gara valida per l'accesso alla semifinale dei Mondiali. Nell'undici elvetico spazio ovviamente all'inamovibile Akanji, che guida il reparto difensivo davanti a Kobel e al fianco di Zakaria, Elvedi e Ricardo Rodriguez. In mezzo al campo dovrebbero agire Freuler e Xhaka, con il milanista Jashari inizialmente in panchina.

Probabile formazione della Svizzera (4-2-3-1): G Kobel; D Zakaria, N Elvedi, M Akanji, R Rodriguez; R Freuler, G Xhaka; D Ndoye, F Rieder, R Vargas; B Embolo.

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Sab 11 luglio 2026 alle 23:26
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione