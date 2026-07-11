La Svizzera si prepara all'avvicinamento alla sfida contro l'Argentina di questa notte. Gara valida per l'accesso alla semifinale dei Mondiali. Nell'undici elvetico spazio ovviamente all'inamovibile Akanji, che guida il reparto difensivo davanti a Kobel e al fianco di Zakaria, Elvedi e Ricardo Rodriguez. In mezzo al campo dovrebbero agire Freuler e Xhaka, con il milanista Jashari inizialmente in panchina.

Probabile formazione della Svizzera (4-2-3-1): G Kobel; D Zakaria, N Elvedi, M Akanji, R Rodriguez; R Freuler, G Xhaka; D Ndoye, F Rieder, R Vargas; B Embolo.