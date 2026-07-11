Lunedì è il giorno del raduno per l'Inter, che con la conferenza stampa che vedrà protagonisti Beppe Marotta e Cristian Chivu darà il calcio d'inizio della nuova stagione. I nerazzurri si ripresenteranno senza Denzel Dumfries, trasferitosi al Real Madrid, i fine contratto Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian e Stefan de Vrij e con il mancato arrivo di Marco Palestra ormai metabolizzato, grazie anche all'arrivo di Anan Khalaili, che ieri ha sostenuto le visite mediche e il cui annuncio è previsto per la prossima settimana. Ci sarà anche Ivan Provedel, che ha riempito la casella vacante in porta.

Per quanto concerne il mercato, sostiene il Corriere della Sera, nei prossimi giorni partirà l'assalto al difensore. In lizza figurano Trevoh Chalobah (seguito anche dal Como) e Jhon Lucumì, sul quale c'è però anche Giovanni Carnevali per la Juventus. L'inglese ha dato priorità ai nerazzurri, questo aspetto potrebbe favorire un accordo con il Chelsea che però parte da 40 milioni di euro. Il colombiano ha una clausola da 28 milioni fino al 15 luglio.