L'Inter ha finalmente sbloccato il proprio mercato in entrata. Dopo gli arrivi di Anan Khalaili e di Ivan Provedel, il ritorno di Aleksandar Stankovic grazie alla recompra e il riscatto di Akanji, la dirigenza nerazzurra può concentrarsi sulle prossime mosse. L'obiettivo è completare il reparto arretrato con due nuovi difensori, mentre sullo sfondo resta il sogno Jones. Per proseguire la campagna acquisti, però, sarà fondamentale fare spazio attraverso alcune cessioni.

Mercato in uscita: le operazioni fatte

L'unica "operazione conclusa" è stata la cessione di Denzel Dumfries al Real Madrid, il club spagnolo ha esercitato la clausola rescissoria da 20 milioni di euro presente nel contratto. A questa si aggiungono gli addii a parametro zero di Acerbi, De Vrij, Darmian e Sommer.

La priorità del club è ora alleggerire il monte ingaggi, liberare spazio a bilancio e creare un nuovo tesoretto da reinvestire. I principali candidati alla partenza restano Davide Frattesi, Kristjan Asllani e Benjamin Pavard.

Frattesi, Pavard e Asllani: le ultime

Per Frattesi, al momento, tutto è fermo. L'interesse del Nottingham Forest si è raffreddato e dalla Serie A, destinazione gradita dal centrocampista, non sono ancora arrivate offerte concrete. L'Inter continua a chiedere almeno 25 milioni di euro e, salvo novità, il giocatore inizierà il ritiro estivo insieme a Pavard e Asllani.

Proprio Pavard e Asllani hanno sostenuto nelle ultime ore le visite per l'idoneità sportiva al Coni. Il difensore francese ha lanciato segnali di apertura all'ambiente nerazzurro, ma la posizione della società non sembra essere cambiata: l'intenzione è quella di cederlo. La situazione potrebbe però evolversi, considerando che all'inizio del ritiro i difensori centrali a disposizione saranno soltanto Bisseck, Bastoni e Carlos Augusto.

Per favorire le uscite, l'Inter si è affidata all'agente Federico Pastorello, incaricato di trovare una sistemazione sia a Pavard sia ad Asllani. L'obiettivo è ricavare complessivamente tra i 12 e i 15 milioni di euro dalle due operazioni.

Altre piste

Restano infine da valutare eventuali sviluppi su altri fronti. Al momento non sono arrivate offerte per i big della rosa, mentre il futuro di Aleksandar Stankovic sembra destinato a essere ancora a Milano. Discorso diverso per Luis Henrique e Diouf, che potrebbero partire qualora arrivassero proposte ritenute soddisfacenti dalla società. A "rischiare" di più potrebbe essere il brasiliano.