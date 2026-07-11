La notizia della mattinata per l'Inter è indubbiamente lo stop (momentaneo) al trasferimento di Anan Khalaili. Il giocatore infatti dovrà sottoporsi ad ulteriori esami per ottenere l'idoneità sportiva dal CONI, necessaria per giocare in Italia. Sport 5, canale TV israeliano, ha spiegato cosa manca per ottenere il via libera.

Ecocardiogramma da rifare, ma filtra ottimismo

Come detto è il CONI e non l'Inter a chiedere nuovi esami. In particolare, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano avrebbe domandato a giocatore di sottoporsi a un altro ecocardiogramma. La chiusura per il fine settimana dello studio medico incaricato delle visite però costringe le parti coinvolte a far slittare l'operazione a settimana prossima. Dal canto suo, Khalaili e il suo entourage sono tranquilli: l'idea nelle persone vicine al giocatore raccolta da Sport 5 è che, alla fine, tutto si risolverà per il meglio.