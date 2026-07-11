Smaltita la delusione per la mancata promozione in Serie A, il Palermo prepara una squadra più giovane e versatile per il 4-2-3-1 di Pippo Inzaghi per agganciare la massima serie. Secondo il Corriere dello Sport, è vicina l'intesa con il Napoli per Emanuele Rao, esterno offensivo classe 2006 considerato un obiettivo concreto per rafforzare la fascia sinistra. Nei colloqui tra le società potrebbe trovare spazio anche il nome di Cyril Ngonge. Piace ai rosanero anche Issiaka Kamate, esterno francese dell’Inter Under 23 capace di occupare più posizioni a centrocampo, sulla trequarti e su entrambe le corsie offensive, già nel mirino del Padova. Ricordiamo che il Palermo ha nel mirino anche l'altro talento nerazzurro Matteo Cocchi, per il quale c'è comunque una concorrenza agguerrita.