Dopo aver definito l'arrivo di Anan Khalaili, l'Inter può concentrare ora le proprie attenzioni sul reparto arretrato. La dirigenza nerazzurra punta a inserire due nuovi difensori: uno di alto profilo, con un investimento importante, e un secondo da individuare come occasione di mercato.

Chalobah resta il primo obiettivo

Come riportato dal Corriere dello Sport, il nome in cima alla lista è quello di Trevoh Chalobah. Il difensore del Chelsea piace all'Inter da diverse stagioni e avrebbe già dato la propria disponibilità a trasferirsi in Serie A. L'ostacolo principale resta la valutazione del club inglese, che chiede almeno 35 milioni di euro. Per il momento i nerazzurri non hanno presentato un'offerta, ma continuano a studiare la strategia migliore.

Lucumí alternativa concreta

Tra le possibili alternative prende quota anche Jhon Lucumì del Bologna. Il centrale colombiano, già seguito nelle scorse settimane, convince per velocità, conoscenza del campionato italiano e costi più contenuti. La clausola rescissoria da 28 milioni di euro scadrà il 15 luglio e, successivamente, il Bologna potrebbe aprire a una trattativa su cifre inferiori.

L'Inter valuta anche l'eventuale inserimento di contropartite tecniche per abbassare il costo dell'operazione come Akinsanmiro. Tra i vantaggi economici anche la scadenza di contratto di Lucumi nel 2027 e anche il Decreto Crescita. "La concorrenza non è poi così agguerrita. Con la Juventus, il Bologna ha avuto diverse discussioni, anche a proposito di Miretti, ma ultimamente i contatti si sono diradati. Poche novità anche dal fronte inglese (il preferito di Sartori), poiché Sunderland e Nottingham Forest non si sono fatti più sentire", si legge sul giornale.

Dopo il 15 luglio il quadro potrebbe diventare più chiaro e il club nerazzurro è pronto a scegliere il profilo su cui puntare per rinforzare la difesa.