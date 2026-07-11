Il futuro di Tarik Muharemovic resta ancora incerto. Nelle ultime ore si è iscritto il Leeds United, al pari di Sunderland e Bournemouth. Lo riferisce Fabrizio Romano, che poi ribadisce la situazione relativa a Khalaili: l'Inter si rimette al CONI e alla possibilità di ricevere o meno l'idoneità sportiva per il tesseramento del calciatore. Il verdetto arriverà a inizio della prossima settimana dopo il nuovo ciclo di visite mediche. Non c'è alcun nuovo aggiornamento se non l'attesa della seconda parte di esami. 

Sezione: Mercato / Data: Sab 11 luglio 2026 alle 21:46
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione