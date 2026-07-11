Il futuro di Tarik Muharemovic resta ancora incerto. Nelle ultime ore si è iscritto il Leeds United, al pari di Sunderland e Bournemouth. Lo riferisce Fabrizio Romano, che poi ribadisce la situazione relativa a Khalaili: l'Inter si rimette al CONI e alla possibilità di ricevere o meno l'idoneità sportiva per il tesseramento del calciatore. Il verdetto arriverà a inizio della prossima settimana dopo il nuovo ciclo di visite mediche. Non c'è alcun nuovo aggiornamento se non l'attesa della seconda parte di esami.