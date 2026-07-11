L’esperto di mercato Fabrizio Romano fa il punto sul futuro di Jhon Lucumì, difensore del Bologna ambito da Inter e Juventus. Secondo Romano, il giocatore è accostato ai nerazzurri ma non risultano trattative o progressi col Bologna per il colombiano.

Sul calciatore c’è da settimane la Juventus, ma non ai 28 milioni voluti dal Bologna. L’affare si potrebbe concludere solo se cambiassero le condizioni sponda felsinea.

Sezione: Mercato / Data: Sab 11 luglio 2026 alle 13:14
Autore: Ludovica Ferrante
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