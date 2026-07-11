L’Inter accelera per blindare uno dei gioielli più lucenti del proprio vivaio. Come riporta il sito MondoPrimavera.com, il club nerazzurro ha infatti avviato ufficialmente i primi contatti con l’entourage di Leonardo Bovio per discutere il prolungamento del contratto. La dirigenza di Viale della Liberazione punta con decisione sul difensore centrale classe 2008, il cui contratto è in scadenza nel giugno del 2027, allo scopo di scacciare eventuali sirene provenienti dal mercato.

Bovio, vercellese classe 2008, è reduce da un’annata straordinaria dal punto di vista del rendimento personale e della continuità sul terreno di gioco. Il giovane centrale ha collezionato ben 31 presenze complessive nell’ultima stagione agonistica: tra campionato Primavera e il prestigioso palcoscenico internazionale della UEFA Youth League, ha vissuto un'annata decisamente positiva mettendo anche a segno quattro reti.