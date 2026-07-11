Sarà molto probabilmente Jürgen Klopp il nuovo CT della Nazionale tedesca. Nelle ultime ore è avvenuto un incontro a New York tra l'ex allenatore di Borussia Dortmund e Liverpool e la Federcalcio tedesca, in cui le parti hanno raggiunto un accordo. La stessa DFB ha confermato il meeting con l'ex tecnico del Liverpool riferendo di progressi ma di accordo ancora non raggiunto. Il presidente Bernd Neuendorf e il suo vice, Hans-Joachim Watzke, si sono recati venerdì negli Stati Uniti per incontrare Klopp e il suo consigliere Marc Kosicke. Secondo quanto riportato da Bild i colloqui, svoltisi in un hotel vicino all'aeroporto John F. Kennedy, sono durati più di quattro ore.

Fiducia della DFB. Ma serve prima la risoluzione con Red Bull

La Federcalcio ha comunque espresso ottimismo: "Nel corso del costruttivo scambio di opinioni, è stato raggiunto un accordo sui punti chiave di un potenziale contratto. I colloqui proseguiranno la prossima settimana. Entrambe le parti sono fiduciose che i negoziati possano alla fine concludersi con successo. Qualsiasi potenziale contratto dovrà essere finalizzato in una riunione congiunta del consiglio di sorveglianza e dell'assemblea degli azionisti federali. Il potenziale accordo è comunque subordinato a un accordo con l'attuale datore di lavoro di Klopp, la Red Bull", alla quale Klopp è legato fino al 2029; lunedì, riferisce Sky Sport, è atteso a New York Oliver Mintzlaff, dirigente del colosso, per limare gli ultimi dettagli. Secondo alcune fonti, Klopp firmerà un contratto fino al 2030 e guadagnare leggermente di più rispetto al suo predecessore che percepiva circa sette milioni di euro all'anno.