L'Inter è pronta a dare il via alla preparazione estiva in vista della nuova stagione in una sede d'eccezione. I nerazzurri lavoreranno nel sud della Germania, nella cittadina di Donaueschingen, dove alloggeranno e si alleneranno presso il lussuoso resort a cinque stelle Der Öschberghof.

Una struttura dal sapore europeo

La scelta della società nerazzurra ricade su una struttura già protagonista del calcio internazionale. Il Der Öschberghof, infatti, ha ospitato la Spagna durante gli ultimi giorni di ritiro prima della finale di Euro 2024 contro l'Inghilterra, poi vinta dalla Roja.

Per Chivu e la sua squadra sarà il quartier generale da cui iniziare a preparare la stagione 2026-27, con l'obiettivo di costruire fin dai primi giorni la condizione atletica e i meccanismi tattici in vista degli impegni ufficiali.

Sezione: Rassegna / Data: Sab 11 luglio 2026 alle 09:10
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.