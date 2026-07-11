Rischio rinvio? No, ma rischio slittamento del calcio d'inizio sì. I 44 gradi percepiti a causa dell'umidità potrebbero incidere nello spostamento della sfida tra Inghilterra e Norvegia, in programma alle 23 ore italiane. Lo riferisce il Daily Mail, spiegando però che non c'è al momento alcuna ufficialità dello slittamento del calcio d'inizio. s

Il Ministro della Polizia, Sara Jones, ha detto: "I tifosi dell'Inghilterra meritano la possibilità di guardare ogni minuto dei quarti di finale insieme, e questo è esattamente ciò che vogliamo garantire. Dopo il ritardo che abbiamo visto prima della partita in Messico, vogliamo dare ai fan e ai luoghi di ritrovo la completa certezza che nessuno si perderà un momento dell'azione. Spero che i pub e i bar in tutta l'Inghilterra e il Galles siano pieni sabato sera, poiché speriamo di fare un passo avanti nel portare il calcio a casa". Le parole riprese da TMW.