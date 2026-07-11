Il futuro di Curtis Jones resta, almeno per il momento, una vera e propria incognita. Secondo quanto riferisce Sportitalia, l'Inter resta sempre interessata a Curtis Jones del Liverpool che rappresenta il primo obiettivo per la linea mediana di Chivu. Su Jones c'è stato un tentativo da parte del Nottingham Forest con il Liverpool, destinazione che non convince il centrocampista.

Dall'Inghilterra, nel pomeriggio, hanno ribadito che i nerazzurri considerano il classe 2001 una priorità per rinforzare il centrocampo e lavorano all'operazione già dalla scorsa finestra di mercato invernale. Le prime due proposte sono state respinte dai Reds. L'ultima, pari a 21 milioni di sterline, è stata giudicata insufficiente dalla dirigenza inglese.