Sono tre le squadre di Serie A che hanno chiesto informazioni per il profilo del classe 2002 Sebastiano Esposito. Lo riferisce Nicolò Schira: è evidente che il centravanti del Cagliari, dopo la buona stagione, abbia attirato gli interessamenti di alcune formazioni della massima serie italiana. Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato della volontà del Cagliari, che non ha nessuna intenzione di vederlo, a meno che non arrivi un'offerta reputata congrua per il suo valore, evidenzia TuttoCagliari.

La valutazione del suo cartellino si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro. Anche l'Inter osserva la sua situazione, visto che i nerazzurri detengono il 40% sulla futura rivendita.