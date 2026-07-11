Prima di iniziare la fase di ritiro di Neukirchen, il Karlsruher ha giocato due giorni fa un'amichevole ospitando la formazione dilettantistica tedesca dell'SGV Heilbronn-Freiberg, un'ambiziosa squadra dei campionati regionali teutonici. Partita che si è conclusa con un pirotecnico pareggio per 4-4 davanti a 700 persone: padroni di casa in doppio vantaggio, poi raggiunti e ribaltati fino al 3-2 per poi riportarsi avanti sul 4-3 e subire il gol definitivo pareggio all'89esimo. La prossima amichevole si svolgerà al ritorno da Neukirchen, quando il Karlsruher, che ha in calendario anche la gara contro l'Inter del prossimo 26 luglio, affronterà la squadra giapponese di prima divisione dello Shimizu S-Pulse.