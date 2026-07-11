Intervistato da CalcioNapoli24, l'ex centrocampista del Napoli Francelino Matuzalem rivive le sue stagioni con la maglia azzurra, che hanno avuto il loro culmine sul piano personale il 18 febbraio del 2001: "Quella è stata un'emozione speciale, segnare il mio primo gol in Serie A con la maglia del Napoli contro una grande squadra come l'Inter e vincere quella partita. Mi è dispiaciuto un po' perché presi un'espulsione perché mi tolsi la maglia dopo la rete". 

Sezione: News / Data: Sab 11 luglio 2026 alle 16:28
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.