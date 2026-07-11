Una notizia terribile sconvolge la Repubblica Sudafricana e il calcio mondiale: è morto a 25 anni Jayden Adams, stella del Mamelodi Sundowns e dei Bafana Bafana eliminati ai 16esimi dei Mondiali dal Canada. Trequartista di talento, al Mondiale aveva giocato tre partite, titolare contro la Corea del Sud e subentrato dalla panchina contro Messico e Repubblica Ceca. La morte è stata confermata ai media del suo paese da un portavoce della famiglia. La sua esperienza mondiale era stata travagliata anche a causa della morte della nonna, alla vigilia della sfida contro i cechi. Le cause del decesso non sono al momento note.

Il Ministro McKenzie: "Nessuna speculazione"

Gayton McKenzie, ministro sudafricano dello sport, delle arti e della cultura, ha dichiarato: "La causa della morte di Jayden non è ancora stata confermata e desidero rivolgere un appello ai membri dei media e al pubblico affinché esercitino moderazione e compassione, astenendosi da speculazioni, in modo che la sua famiglia e il Mamelodi Sundowns possano godere dello spazio e della privacy di cui hanno bisogno in questo momento incredibilmente difficile. Qualsiasi informazione ufficiale verrà comunicata a tempo debito dalle parti competenti."