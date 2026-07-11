Il ballottaggio per il ruolo di centravanti dell'Argentina è più che mai acceso. Da una parte Lautaro Martinez, dall'altra Julian Alvarez: i due si giocheranno il posto in tutte le partite da qui alla fine del percorso al Mondiale 2026 della Séleccion. E sul tema è tornato anche il CT Lionel Scaloni.

Le parole di Scaloni alla vigilia di Argentina-Svizzera

Lionel Messi e compagni torneranno in campo nella notte italiana, tra sabato e domenica, per sfidare la Svizzera nei quarti di finale. Alla vigilia della gara il CT Scaloni ha risposto ancora una volta a una domanda sul ballottaggio tra il Toro e l'Araña. Ha iniziato parlando della prestazione dei due contro l'Egitto: "Per entrambi la valutazione della scorsa partita è positiva, come nelle partite precedenti, quando uno è uscito e l'altro è entrato. Non posso lamentarmi di nulla, han fatto quello che dovevano fare".

Poi Scaloni ha parlato anche della possibilità di tenerli in campo insieme: "Purtroppo ne gioca uno solo in situazioni normali, eccezion fatta per situazioni come quella dell'altro giorno (lo svantaggio di due gol contro l'Egitto, ndr), che in una partita come ho detto tante volte possono capitare. Ci hanno dato una bella spinta in quel momento, quando erano in campo insieme. Averli in campo insieme dà preoccupazione all'avversario.

Poi il pensiero è andato alla partita contro gli elvetici: "Quindi è un'opzione che abbiamo, non so se dall'inizio o a partita in corso, ma ho sempre pensato che sia una cosa che può starci. Però ripeto, la valutazione è positiva per entrambi. Sono grato a loro perché lavorano al massimo senza palla e purtroppo ne gioca solo uno. Per domani vediamo", ha concluso, senza svelare chi partirà dal primo minuto.