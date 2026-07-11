La FIGC continua ad aspettare la risposta di Paolo Maldini. Il presidente federale Giovanni Malagò confidava di poter ufficializzare già nelle scorse ore l'ex capitano e dirigente del Milan come nuovo direttore tecnico, ma il via libera definitivo non è ancora arrivato. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, le prossime ore saranno determinanti e l'obiettivo della Federazione resta quello di chiudere la trattativa entro domani.

Nonostante i tempi si siano allungati, in via Allegri filtra fiducia. Maldini continua infatti a essere il candidato preferito per guidare il nuovo corso tecnico della Nazionale e, al momento, non risultano contatti concreti con altri profili.

Un ruolo centrale nel nuovo progetto azzurro

Alla base dell'ottimismo di Malagò ci sarebbero le rassicurazioni ricevute dallo stesso Maldini, che avrebbe manifestato la disponibilità ad assumere l'incarico. L'ex dirigente rossonero sarebbe chiamato a ricoprire un ruolo strategico e finora inedito nell'organigramma federale, con il compito di coordinare l'intero settore tecnico delle Nazionali e fare da punto di riferimento tra commissari tecnici, staff e vertici della FIGC.

La scelta del nuovo direttore tecnico rappresenta inoltre il primo tassello del progetto federale: solo dopo la nomina del dt verrà individuato il nuovo commissario tecnico della Nazionale.

Si attende il via libera definitivo

Il ritardo nella risposta sarebbe legato alla necessità, da parte di Maldini, di definire alcuni aspetti legati a precedenti impegni professionali prima di poter accettare formalmente il nuovo incarico. Una volta risolto questo ultimo passaggio, la fumata bianca potrebbe arrivare in tempi brevi.

Nel frattempo Malagò non avrebbe ancora attivato alcun piano alternativo. Pur avendo valutato altre opzioni, il presidente della FIGC continua a puntare con decisione su Maldini, nella convinzione che l'accordo possa essere definito entro le prossime ore.