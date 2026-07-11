L'allenatore del Barcellona Hansi Flick ha deciso di puntare in alto per il nuovo difensore centrale, accantonando le piste che portano ad Alessandro Bastoni o a Nico Schlotterbeck. Secondo il portale catalano El Nacional, l'oggetto dei desideri del tecnico tedesco è ora William Saliba, il difensore dell'Arsenal considerato uno dei migliori difensori centrali al mondo e che piace anche a Real Madrid e Paris Saint-Germain. L'operazione è costosa e molto complessa, ma è proprio per questo, secondo il portale, che Flick vuole che il Barça agisca rapidamente. L'allenatore sa che la sua squadra ha bisogno di un difensore centrale veloce e forte, dominante in fase offensiva e capace di coprire molto terreno alle sue spalle. Saliba risponde a questa descrizione meglio di qualsiasi altro nome. Non si tratterebbe di un acquisto isolato, ma di un investimento di alto valore e a lungo termine.

Un'altra categoria rispetto a Bastoni

Il difensore dell'Inter è apprezzato per la sua capacità di impostare il gioco, l'esperienza e il fatto di essere mancino. Schlotterbeck rappresentava un'opzione interessante per via del suo prezzo e del suo potenziale, anche se il suo infortunio ha smorzato l'interesse. Ma Saliba è ritenuto decisamente di un altro livello. La sua capacità di vincere i duelli, interrompere le transizioni avversarie e giocare con calma sotto pressione lo rende un difensore centrale pronto a guidare qualsiasi difesa europea. Oltre al fatto di poter aiutare i catalani a mantenere un approccio più aggressivo senza doversi preoccupare costantemente di perdere il possesso palla a centrocampo.