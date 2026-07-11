Il presidente della Federazione calcistica italiana, Giovanni Malagò, ha annunciato qualche minuto fa nel corso di una telefonata all'ANSA l'arrivo di Paolo Maldini come direttore tecnico e presidente del Club Italia. Non si fermano qui gli ingressi perché, oltre a Maldini, entra nelaa nazionale anche Leonardo, nelle vesti di advisor. Nelle prossime ore potrebbero esserci novità, in un senso o nell'altro, anche sulle valutazioni relative al prossimo commissario tecnico.