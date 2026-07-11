Dopo dodici anni di collaborazione tra Nazionale, Inter e Napoli, Lele Oriali avrebbe deciso di interrompere il proprio rapporto professionale con Antonio Conte. A riportarlo è Repubblica, secondo cui l'ex centrocampista e dirigente nerazzurro sarebbe pronto a intraprendere un nuovo percorso.

La separazione rappresenta un passaggio significativo, considerando il lungo legame costruito tra i due nel corso delle diverse esperienze condivise.

Oriali verso il ritorno con Mancini

Il futuro di Oriali potrebbe essere nuovamente al fianco di Roberto Mancini, già incrociato durante l'esperienza all'Inter. L'ipotesi è quella di un suo ingresso nello staff del tecnico in caso di ritorno sulla panchina della Nazionale italiana.

Secondo il quotidiano, Conte resta ancora tra i candidati per il ruolo di commissario tecnico, ma nelle ultime ore avrebbe perso terreno. Il cambio di posizione di Oriali potrebbe rappresentare un ulteriore indizio a favore della candidatura di Mancini.

"Conte è in corsa, ma ora è un passo indietro. E ha dovuto registrare il dietrofront di Oriali, che dopo aver condiviso l’esperienza al Napoli è pronto a rientrare nello staff del Mancio".