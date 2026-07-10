L'Adidas Brand Center di Varsavia è il teatro di un'intervista particolare che vede protagonista Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, che risponde alle domande dei tifosi accorsi all'evento e al giornalista del portale Meczyki Łukasz Wiśniowski. Prime risposte sul Mondiale in corso di svolgimento: "Guardo le partite sporadicamente. Quando c’è un orario adatto – le 18 o le 21 – capita. Non ho guardato nemmeno una partita intera, perché fa male. Chi mi ha impressionato? La Norvegia. Favoriti? I francesi".

A proposito di Francia, Zielinski si toglie un sassolino a proposito di Michael Olise.

"Un anno fa giocavamo contro il Bayern nei quarti di finale di Champions League e allora nessuno parlava di Olise e non c’era quel “wow”. Parlavano tutti di più dell’assenza di Jamal Musiala, ma in questa stagione si è dimostrato davvero eccezionale, merita solo elogi. È davvero un signor calciatore".

Una battuta anche su Simone Inzaghi, suo ex allenatore.

"Devo ringraziarlo, perché è stato lui la persona principale che mi voleva nell’Inter. Mi dispiace che non abbia potuto vedere Zielinski nella forma attuale. Non dirò che è un allenatore specifico, ma puntava sul suo zoccolo duro. Nelle partite più importanti, anche se qualcuno era in forma perfetta, era impossibile che entrasse nell’undici titolare. Quando per me ha iniziato a funzionare, è arrivato l’infortunio. Ma ritengo che sia un ottimo allenatore".

Sul suo attuale tecnico Cristian Chivu.

"Ha dovuto aspettarmi un po', ma la pazienza è stata ricompensata. Ogni volta che scendevo in campo, lo ringraziavo. Sono diventato una figura chiave dell'Inter: ha sempre puntato su di me e non l'ho mai deluso".

L'affetto per il numero 10.

"Quando ero piccolo, ho sempre voluto giocare con il dieci sulla schiena. Ricordo una situazione in cui, quando giocavo nelle nazionali giovanili regionali, c'erano momenti in cui chi arrivava per primo aveva la precedenza. Una volta sono arrivato in ritardo e il dieci non c'era più. Ho detto a papà che non avrei giocato. Numero magico".