In entrata dalla Lazio, l'Inter Women ha un nuovo portiere. Si tratta di Camilla Forcinella che ha firmato un contratto che la legherà ai colori nerazzurri fino al 2029. Dopo l'annuncio di questa mattina, la 25enne trentina si è presentata a Inter TV

Le prime parole in nerazzurro di Camilla Forcinella

"Per me è un momento unico, non so come descriverlo ma sono felicissima di essere qui", ha iniziato. Poi Forcinella ha spiegato perché ha scelto l'Inter: "Negli anni l'Inter è cresciuta tanto, mi ha sempre entusiasmato giocare contro questa squadra ed è un sogno che si realizza arrivare qui. Sono interista e lo sono da quando sono piccola. Mi sono sempre ispirata a Zanetti e sono una sua grande tifosa".

L'estremo difensore ha proseguito: "In porta sono molto istintiva e sono sicura di avere grandi margini di miglioramento. A livello personale non mi pongo obiettivi, cerco di migliorare con il tempo. A livello collettivo non vedo l'ora di conoscere la squadra: possiamo fare grandi cose nelle tante competizioni che ci aspettano. Ai tifosi dico che non vedo l'ora di incontrarli, sono felicissima di essere qui e li aspetto allo stadio".